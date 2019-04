Ein weitere verkürzte Handelswoche hat begonnen, was könnte beim Dax noch drin sein?



Zu Beginn der neuen Woche, die feiertagsbedingt an der Börse erst am Dienstag startete, gab der DAX zunächst etwas nach. Marktexperte Andreas Lipkow von comdirect blickt auf die Berichtssaison, die nun auch in Deutschland langsam anläuft, und auf den gestiegenen Ölpreis. Wie sich die Impulse in der nächsten Zeit auf den DAX auswirken könnten und womit für den Sommer am Markt zu rechnen ist, bespricht er im Interview mit Moderatorin Viola Grebe.