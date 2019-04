Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Nokia vor Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 6,20 Euro belassen. Er habe nach den vom Netzwerkbetreiber bekannt gegebenen Finanzdetails zu den umgestalteten Sparten sein Bewertungsmodell angepasst, schrieb Analyst Achal Sultania in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Besonders von Interesse dürften zur Vorlage der Zahlen am 25. April unter anderem die Umsätze im Bereich Technologies im ersten Quartal sein./ck/la Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2019 / 10:05 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0069 2019-04-23/16:16

ISIN: FI0009000681