Rakuten ist nicht nur ein sehr großer E-Commerce Anbieter in Japan, sondern baut dort nun ein eigenes Mobilfunknetz auf, was viel Geld kosten wird, aber bei den hohen Mobilfunkpreisen in Japan auch viel Potential hat. Außerdem verfügt Rakuten über ein eigenes Ökosystem an Punkten, die mit der eigenen Rakuten Card immer besser interagieren. Kunden bekommen beim Onlineeinkauf Punkte, die sie dann auch für andere Services einlösen können. Neben Fintech und Rakuten TV hat das Unternehmen auch Beteiligungen an inzwischen großen Start-Ups wie Lyft und Pinterest und auch Viber gehört zum Konzern. In der Videoanalyse wird die Qualität des Unternehmens beurteilt ...

