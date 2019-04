Mainz (ots) - Woche 17/19 Freitag, 26.04.



Bitte Programmänderung beachten:



11.00 Im Fadenkreuz des Terrors Urlaubsparadiese in der Krise Tunesien/Türkei 2016



"Rivalen: Kalaschnikow und M16" entfällt



( weiterer Ablauf ab 11.45 Uhr wie vorgesehen )



Woche 18/19 Samstag, 27.04.



Bitte Programmänderung beachten:



8.45 Im Fadenkreuz des Terrors Urlaubsparadiese in der Krise Tunesien/Türkei 2016



"Rivalen: Kalaschnikow und M16" entfällt ( weiterer Ablauf ab 9.30 Uhr wie vorgesehen )



Sonntag, 28.04.



Bitte Programmänderung beachten:



11.30 ZDF-History Organisation "Werwolf" - Hitlers letztes Aufgebot Deutschland 2012



"ZDF-History: Hitlers Geheimwaffenchef - Auf den Spuren von Hans Kammler" entfällt



( weiterer Ablauf ab 12.00 Uhr wie vorgesehen )



