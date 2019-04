Von Max Bernhard

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Staatsanwaltschaft Braunschweig untersucht Bonuszahlungen der Volkswagen AG an einen inzwischen freigestellten Manager. Das bestätigte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Dienstag. Die Ermittlungen seien noch in einem frühen Stadium, sagte sie und wollte sich darüber hinaus nicht äußern.

Die Ermittler prüfen Boni in Summe von 866.000 Euro, die der Konzern zwischen 2016 und 2018 an einen freigestellten Manager gezahlt hat, zusätzlich zu einem Monatsgehalt von 14.600 Euro, wie die Zeitung Bild am Sonntag unter Berufung auf Untersuchungsunterlagen berichtet hatte.

Volkswagen reagierte kurzfristig nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.

Laut der Zeitung war der Manager im Dezember 2015 beurlaubt worden, kurz nachdem der Wolfsburger Konzern zugegeben hatte, rund 11 Millionen seiner Dieselfahrzeuge weltweit mit einer Software ausgestattet zu haben, mit der die Ergebnisse von Abgastests manipuliert werden konnten.

In der vergangenen Woche hatte die Staatsanwaltschaft Braunschweig den ehemalige VW-Chef Martin Winterkorn und vier weitere Manager angeklagt, unter anderem wegen schweren Betrugs und Verstoß gegen das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb.

