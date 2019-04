Barrick Gold und Newmont Mining machen Tempo bei der Zusammenlegung ihres Geschäfts in Nevada. Die Behörden haben nun vorzeitig grünes Licht für das geplante Joint Venture gegeben.

Abschluss vor Quartalsende

Es ist der größte Zusammenschluss zweier Rohstoffunternehmen seit einer halben Ewigkeit (mehr hier: "Die größten Mining-Deals aller Zeiten"). Denn Barrick Gold und Newmont Mining wollen ihre Aktivitäten in Nevada zusammenlegen. Die Behörden werden dabei nicht zum Stolperstein, wie die beiden Unternehmen mitteilten. Denn sie haben entsprechende Anforderungen erfüllt (mehr hier), eine vorgeschriebene Warteperiode wurde sogar verkürzt. Demnach kann das Joint Venture nun auch juristisch in Angriff genommen werden. Die beiden Konzerne planen, ihre kompletten Aktivitäten in dem US-Bundesstaat zusammenzulegen. Damit entsteht der wohl größte Goldproduzent der Welt, der zuletzt auf eine pro forma Jahresproduktion von rund 4,1 MIo. Unzen kam. Barrick-CEO Mark Bristow hatte angekündigt, dass man in den ersten Jahren jeweils Synergien von 500 Mio. US-Dollar heben kann. Nun werde daran gearbeitet, die Assets so schnell wie möglich zusammenzulegen und diese Arbeiten noch vor Ende des Quartals abzuschließen. An dem geplanten Unternehmen wird die kanadische Barrick 61,5 Prozent der Anteile halten, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...