Eine aktuelle Studie von IG Index hat herausgefunden: Der Betrag aller E-Geld-Zahlungen in Deutschland hat sich in den letzten Jahren insgesamt versiebenfacht. Während der Wertanteil aller E-Payment-Zahlungen in Deutschland 2013 noch 0,1 Mrd. Euro betrug, belief er sich 2017 auf 0,8 Mrd. Euro. Der deutsche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...