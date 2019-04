Cornelia Eidloth blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen.



Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise ThyssenKrupp wieder. Die Stahlbranche leidet heute unter einer skeptischen Studie des Analysehauses Jeffries. Der zuständige Analyst hat seine Gewinnprognosen gesenkt. Bei den Verkäufen steht Wirecard an der Spitze. Die Volatilität des Wertes hat jetzt nach Ostern wieder zugenommen. Der Grund dafür ist, dass das Leerverkaufsverbot der BaFin endete.