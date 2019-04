Die US-Bank JPMorgan hat Twitter Inc nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 40 US-Dollar belassen. Die Aktie des Kurznachrichtendienstes dürfte positiv auf die besser als erwartet ausgefallenen Quartalsresultate reagieren, schrieb Analyst Douglas Anmuth in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Neben Umsatz und operativem Ergebnis sei auch die Durchschnittszahl der Abonnenten, die den Kurznachrichtendienst täglich nutzten, überraschend hoch ausgefallen./gl/la Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2019 / 08:00 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2019 / 08:09 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0071 2019-04-23/16:52

ISIN: US90184L1026