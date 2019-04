Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Donnerstag sind fünf neue Exchange Traded Funds von iShares über Xetra und Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Mit den Aktien-ETFs könnten Anleger in die Performance verschiedener MSCI-Indices auf regionaler oder globaler Ebene investieren, die anhand von Nachhaltigkeitskriterien alternativ zusammengesetzt seien. Die Referenzindices würden Unternehmen ausschließen, die mit Waffen in Verbindung stünden, Tabak anbauen oder ihre Einnahmen aus der Kraftwerkskohle bzw. Erdöl generieren würden. Auch würden Unternehmen aus den Indices genommen, die gegen die UN Global Compact-Prinzipien verstoßen oder über kein ESG-Ranking verfügen würden. Die Gewichtung der Unternehmen in den einzelnen Indices erfolge nach ihren ESG-Ratings und CO2-Emissionen. ...

