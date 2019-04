Die NordLB hat das Kursziel für Sartorius nach Quartalszahlen von 90 auf 115 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Verkaufen" belassen. Das Zahlenwerk des Laborausrüsters sei von einer beachtlichen Umsatzdynamik geprägt gewesen, schrieb Analyst Volker Sack in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auch wenn das Geschäftsmodell eine intakte Wachstumsstory darstelle, störe er sich doch an der sehr hohen Bewertung./ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2019 / 15:44 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2019 / 15:47 / MEZ

ISIN DE0007165631

AXC0170 2019-04-23/17:26