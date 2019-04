FinTech-Innovationen sind Wegbereiter für den Erfolg und das Fortbestehen von Banken und Finanzdienstleistern. Für Anleger bleibt diese Sparte hochinteressant.Ist die große Euphorie im FinTech-Bereich vorbei? Nachdem einige Aktien nach schnellen Börsengängen fielen, schien der Rausch beendet zu sein. Doch der Wandel in der Finanzwelt dauert an. Sicherlich, Finanzdienstleistungen sind stark reguliert, wodurch die Entwicklung oftmals verzögert werden kann. Die Innovationsvielfalt und auch der Innovationsbedarf sind aber enorm. Banken und Finanzdienstleister sind gut beraten, Kooperationen mit FinTechs einzugehen und zu intensivieren. Blockchain als eine der größten Innovationen der letzten Jahre ist ein anhaltender Trend - nicht zuletzt deshalb, weil damit die ganze Finanzwelt revolutioniert werden kann: Durch Dezentralisierung und Codierung können Betrugsversuche reduziert und Vertragsabschlüsse beschleunigt werden. Viele Unternehmen evaluieren, inwieweit eine Implementierung dieser Technologie machbar und sinnvoll ist, sodass weiterhin große Fortschritte erwartet werden können. Es gibt aber darüber hinaus noch weitere FinTech-Trends für 2019. Eine Expertin benennt fünf im IT Finanzmagazin.

