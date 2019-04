Frankfurt (www.anleihencheck.de) - An der Einschätzung, dass die "dovishe" Kehrtwende der globalen Zentralbanken Assetpreise generell unterstützt, ändert sich nichts, so die Analysten der DekaBank.Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) sollte in diesem etwas zulegen können. Auch die Fälligkeiten bei Staatsanleihen in dieser Woche und der anhaltende Anlagenotstand bei Investoren würden gegen deutliche weitere Renditeanstiege bei Bundesanleihen sprechen. Die Bandbreite 10-jähriger Bundrenditen sollte nach oben bei 10 Basispunkten begrenzt bleiben. (23.04.2019/alc/a/a) ...

