Toyota kooperiert mit BAIC, um die Verbreitung von Brennstoffzellen-Fahrzeugen in China voranzubringen. Konkret soll die BAIC-Tochter Beiqi Foton Motor Brennstoffzellen-Systeme und Wasserstofftanks von Toyota nutzen, um BZ-Busse in China zu produzieren. Als Orientierungspunkt für die Einführung von BZ-Bussen in China soll Toyota japanischen Medienberichten nach die Olympischen Winterspiele 2022 in ...

