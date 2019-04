Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Oberbank AG VZ -0,55% auf 90, davor 22 Tage ohne Veränderung , ATX -0,11% auf 3297,67, davor 8 Tage im Plus (6,12% Zuwachs von 3110,97 auf 3301,38), ATX Prime -0,06% auf 1658,08, davor 8 Tage im Plus (5,77% Zuwachs von 1568,58 auf 1659,08), RBI -0,58% auf 23,87, davor 6 Tage im Plus (10,54% Zuwachs von 21,72 auf 24,01), AMS -0,45% auf 31,05, davor 5 Tage im Plus (11,99% Zuwachs von 27,85 auf 31,19), Wienerberger -0,39% auf 20,66, davor 4 Tage im Plus (4,69% Zuwachs von 19,81 auf 20,74). Folgende Titel haben den Moving Average 200 gekreuzt:Porr 23,35 (MA200: 23,2, xU, davor 245 Tage unter dem MA200). ATX Folgende Veränderungen im ytd-Ranking: Österreichische Post (4 Plätze verloren, von 5 auf 9); dazu, AT&S (+3, von 16 auf 13), ...

