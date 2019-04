Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Overath (pts030/23.04.2019/18:30) - Die A.H.T., vertreten durch ihren Geschäftsführer Gero Ferges, nahm kürzlich an einer Konferenz in Hanoi/Vietnam teil, welche das Thema "Nachhaltige Gas-, Wärme- und Stromerzeugung aus Biomassebriketts" zum Thema hatte. Ausrichter der Konferenz war die vietnamesische IMI Holding, vertreten durch ihren Deputy General Director Dr. Tran Ngoc Hung. Als eine "Sci-Tech" Unternehmung mit einer staateigenen Muttergesellschaft spezialisiert sich die Holding auf die Verbindung von Forschung, Training und Produktion. Derzeit beschäftigt das Unternehmen etwa 2.000 Mitarbeiter. Die IMI Holding suchte nach deutscher Schlüsseltechnologie zur sauberen Energieerzeugung um die Problematiken steigender landwirtschaftlicher Abfallmengen zu adressieren und um Deponierung oder unkontrollierte offene Verbrennung zu vermeiden. A.H.T. wurde als Technologiepartner ausgewählt, nachdem die generelle Eignung von landwirtschaftlichen Reststoffen in A.H.T.'S Doppelfeuer-Vergasern dargestellt werden konnte. Zusammen mit einer renommierten deutschen Universität und zwei Unternehmensberatungen verständigten sich IMI und A.H.T. auf eine enge Kooperation mit dem Ziel, das A.H.T. Doppelfeuer-Verfahren an die Nutzung lokaler Ressourcen wie Reisstroh sauber und effizient anzupassen. "Mit dieser Möglichkeit eröffnet sich die A.H.T. einmal mehr einen Markt in Südost-Asien und festigt seine Position als deutscher Technologieführer im erweiterten asiatischen Raum", erklärt Gero Ferges, CEO der A.H.T.. Quelle: http://imi-holding.com/en/conference-introduction-sustainable-utilization-biomas s-briquette-gasification-gas-heat-power/ Die A.H.T. ist ein am Basic Board der Frankfurter Börse gelistetes Unternehmen, das umweltfreundliche dezentrale Biomassekraftwerke plant und errichtet. Zugrunde liegt das sogenannte Doppelfeuerverfahren zur Synthesegasherstellung, das eine hocheffiziente Energieerzeugung ermöglicht. WKN: A12AGY // ISIN: NL0010872388 http://aht-syngas.com (Ende) Aussender: A.H.T. Syngas Technology N.V. (WKN A12AGY) Ansprechpartner: Gero Bernhard Ferges Tel.: +49 2206 95190-0 E-Mail: info@aht-syngas.com Website: www.aht-syngas.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190423030

