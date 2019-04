DEUTZ AG: DEUTZ mit deutlichem Umsatzwachstum und zweistelliger Steigerung der Profitabilität im 1. Quartal 2019 DGAP-Ad-hoc: DEUTZ AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis DEUTZ AG: DEUTZ mit deutlichem Umsatzwachstum und zweistelliger Steigerung der Profitabilität im 1. Quartal 2019 23.04.2019 / 19:12 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Köln, den 23. April 2019 - DEUTZ ist nach vorläufigen Zahlen erfolgreich in das Geschäftsjahr 2019 gestartet. DEUTZ profitiert weiterhin von der anhaltend großen Kundennachfrage und verbuchte im ersten Quartal 2019 Aufträge in Höhe von 514,5 Millionen Euro. Damit liegt der Auftragseingang 10,5 Prozent unter der Vorjahresbasis, jedoch weiterhin auf einem hohen Niveau. Gegenüber dem vierten Quartal 2018 (Auftragseingang 403,9 Millionen Euro) erzielte DEUTZ einen Anstieg des Auftragseingangs von 27,4 Prozent. Der Konzernumsatz erhöhte sich im ersten Quartal 2019 gegenüber dem Vorjahresquartal um 9,2 Prozent auf 452,8 Millionen Euro. Einhergehend mit dem höheren Geschäftsvolumen sowie fortlaufenden Effizienzverbesserungen stieg das operative Ergebnis (EBIT vor Sondereffekten) im Vorjahresvergleich überproportional zum Umsatz um 15,7 Prozent auf 25,1 Millionen Euro. Die entsprechende EBIT-Rendite vor Sondereffekten verbesserte sich um 30 Basispunkte auf 5,5 Prozent. Vor dem Hintergrund des anhaltend hohen Kundenbedarfs und aktuellen Auftragsbestandes, der das DEUTZ-Motorengeschäft insbesondere mit Blick auf das erste Halbjahr zu großen Teilen absichern dürfte, bestätigt der Vorstand trotz eines derzeit allgemein herausfordernden makroökonomischen sowie geopolitischen Umfelds seine Prognose für das Gesamtjahr 2019. Die vollständige Zwischenmitteilung einschließlich der finalen Zahlen zum 1. Quartal 2019 wird wie geplant am 7. Mai 2019 veröffentlicht. Kontakt DEUTZ AG / Leslie Isabelle Iltgen / Senior Vice President Communications & Investor Relations Tel.: +49 (0)221 822-3600 / E-Mail: Leslie.Iltgen@deutz.com Weitere Informationen finden Sie auf www.deutz.com. 23.04.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: DEUTZ AG Ottostraße 1 51149 Köln (Porz-Eil) Deutschland Telefon: +49 (0)221 822 0 Fax: +49 (0)221 822 3525 E-Mail: ir@deutz.com Internet: www.deutz.com ISIN: DE0006305006 WKN: 630500 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 802533 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 802533 23.04.2019 CET/CEST ISIN DE0006305006 AXC0194 2019-04-23/19:12