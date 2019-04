Halle (ots) - "Rache für Christchurch" ist eine mehr als laue Erklärung dafür, sich in einem Gottesdienst in die Luft zu sprengen oder im Frühstückssaal eines Hotels. Das Ziel all dieser Anschläge ist ja ohnehin ein ganz anderes: Es geht darum, Verunsicherung zu schaffen und Zwietracht zu säen, nicht nur vor Ort, sondern weltweit. Es handelt sich um kühl geplante Destabilisierungsversuche. Sri Lanka bietet dabei eine ganz eigene Bühne: In dem Multikulti-Staat, in dem 21 Millionen Buddhisten, zwölf Millionen Hindus, zwei Millionen Muslime und sieben Millionen Christen wohnen, war der große Konflikt der letzten Jahrzehnte keiner der Religionen: In einem über zwei Jahrzehnte währenden Bürgerkrieg kämpfte die Bevölkerungsgruppe der Tamilen für einen unabhängigen Staat.



