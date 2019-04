Vier-Socket-Server, die die 2. Generation der Intel® Xeon® Scalable-Prozessoren und die Intel® Optane nichtflüchtigen DC-Speicher unterstützen, gewinnen im Bereich der Hybrid-Cloud für Unternehmen an Fahrt



San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Super Micro Computer, Inc. (SMCI), ein weltweit führender Anbieter von Rechen-, Speicher- und Netzwerktechnologien für Unternehmen und Green Computing, kündigte heute an, dass die neuen 4-Socket-Server, die die 2. Generation der Intel® Xeon® Scalable-Prozessoren und die Intel® Optane nichtflüchtigen DC-Speicher unterstützen, nun in großen Mengen verfügbar sind.



Der SuperServer 2049U-TR4 von Supermicro ist den anspruchsvollsten und intensivsten Workloads der führenden Cloud-Anbieter in der Branche gewappnet. Dieses System wurde zur vollen Ausnutzung des neuen Intel Xeon Scalable-Prozessors der 2. Generation sowie den einen Paradigmenwechsel einleitenden Intel Optane DC nichtflüchtigen DC-Speichern optimiert. Der 2U-Server bietet bis zu 112 Prozessorkerne zu einem unwiderstehlich günstigen Preis. In einer kürzlich von Intel und SAP durchgeführten Studie und Twitter, um die aktuellsten Nachrichten und Ankündigungen des Unternehmens zu erhalten.



Informationen zu Super Micro Computer, Inc. (SMCI)



Supermicro®, der führende Wegbereiter im Bereich hochleistungsfähiger und hocheffizienter Servertechnologie, zählt weltweit zu den führenden Anbietern von fortschrittlichen Server Building Block Solutions® für Rechenzentren, Cloud Computing, Unternehmens-IT, Hadoop/Big Data, HPC sowie eingebetteten Systemen. Im Rahmen der "We Keep IT Green®"-Initiative engagiert sich Supermicro für den Umweltschutz und bietet Kunden die energieeffizientesten und umweltfreundlichsten Lösungen am Markt.



Supermicro, Server Building Block Solutions und We Keep IT Green sind Warenzeichen und/oder eingetragene Warenzeichen von Super Micro Computer, Inc.



Alle anderen Marken, Namen und Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.



SMCI-F



OTS: Super Micro Computer, Inc. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/63529 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_63529.rss2



Pressekontakt: Michael Kalodrich Super Micro Computer, Inc. PR@supermicro.com