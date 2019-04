Afrika Gold AG: Update zur Afrika Gold AG und zur Lancaster Mine DGAP-News: Afrika Gold AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Finanzierung Afrika Gold AG: Update zur Afrika Gold AG und zur Lancaster Mine 23.04.2019 / 20:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Feusisberg (Schweiz), den 23.04.2019 Die Lancaster Mine in Südafrika, wurde nach den zwei gemeldeten Überfällen, mit verstärkten Sicherheitskräften gesichert und die Polizei hat drei Verdächtige festgenommen. Seitdem ereigneten sich keine wesentlichen Vorfälle mehr. Drei der verletzten Sicherheitskräfte der Mine konnten unterdessen das Spital verlassen. Der vierte ist weiterhin in Behandlung. Die erhöhten Sicherheitskosten wurden kurzfristig von einzelnen Aktionären finanziert. Der Kapitalbedarf ist jedoch noch nicht vollständig gedeckt. Die Übereinkunft mit den Gläubigern zur weitgehenden Wandelung von Forderungen in Aktien (dadurch wird das Grundkapital der Afrika Gold AG voraussichtlich um rund 370 Tsd. Aktien erhöht) ist zum grössten Teil erfolgt, aber noch nicht abgeschlossen. Beides ist Voraussetzung, um die Fortführung des Unternehmens zu sichern. Unabhängig davon laufen Gespräche mit Behörden und Geschäftspartnern der Mine auf Hochtouren. Kontakt: Afrika Gold AG * Firststr. 15 * CH 8835 Feusisberg Tel. 0041-(0)44 - 786 86 61 * Fax 0041-(0)44 - 786 86 87 IR@afrika-gold.ch * www.afrika-gold.ch 23.04.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 802593 23.04.2019 ISIN CH0193271233 AXC0201 2019-04-23/20:30