Der führende Anbieter von Event-Management-Software (EMS) Aventri hat heute eine neue Partnerschaft mit Uber for Business angekündigt. Aventri ist der erste EMS-Anbieter, der eine Partnerschaft mit Uber for Business eingeht, um Kunden die Möglichkeit zu bieten, Uber-Gutscheine zu nutzen. Das webbasierte Gutschein-Tool von Uber ermöglicht es Veranstaltern, den Besuchern eine "VIP"-Behandlung mit stressfreiem und zuverlässigem Transport zu und von Veranstaltungen anzubieten.

"Wir sind immer auf der Suche nach neuen Partnern, die unseren Kunden helfen, Veranstaltungen zu optimieren und Mehrwert zu schaffen", sagte Brad Langley, Vice President of Channel and Partner Management bei Aventri. "Uber for Business ist genau das Richtige. Mit Uber-Gutscheinen verbringen die Organisatoren weniger Zeit damit, die Logistik für den Transport von Gruppen zu organisieren, und ihre Gäste können zu einem für sie günstigen Zeitpunkt kommen und gehen."

Mit Uber-Gutscheinen können Organisatoren die Reise für sich und ihre Gäste verbessern. Die Vorteile umfassen unter anderem:

Kundenspezifische Steuerung: Organisatoren können Kampagnen einfach online erstellen und verwalten, indem sie Parameter für Abholung, Absetzen, Zeitrahmen und Fahrtkosten festlegen.

Intelligentere Planung: Unternehmen sind besser in der Lage, die Transportkosten vorherzusagen und zu kontrollieren. Organisatoren zahlen nur für Gutscheine, die ihre Besucher einlösen.

Personalisierte Erfahrung: Die Teilnehmer erhalten ein persönlicheres und unvergessliches Reiseerlebnis mit der Möglichkeit, die gewünschten Fahrten zu organisieren, wann immer sie wollen.

"Wir sind hocherfreut über die Partnerschaft mit Aventri", sagte Neal Watterson, Head of Guest Products and Services, Uber for Business. "Unsere Zusammenarbeit bietet eine neue Möglichkeit, Veranstaltungen mit zuverlässigem und kostengünstigem Transport zu vereinfachen. Wir freuen uns sehr darüber, wie Uber-Gutscheine eine einfache und leicht skalierbare Möglichkeit für Unternehmen bieten, sich mit ihren Kunden zu verbinden und ihnen zu dienen."

Im Rahmen dieser Partnerschaft nutzte das globale Vertriebs- und Marketingteam von Aventri als erstes das neue Gutschein-Programm von Uber beim jährlichen Kickoff des Jahresumsatzes des Unternehmens im vergangenen Februar. Die Parameter wurden vom Event-Marketing-Team von Aventri festgelegt, sodass die Teilnehmer während der dreitägigen Veranstaltung von nahegelegenen Flughäfen zum Hotel abgeholt und abgesetzt werden konnten.

"Jeder hat eine Uber-App, sodass die Gutscheine superleicht zu nutzen waren", sagt Roni Romo, Veranstaltungskoordinator bei Aventri. "Ich konnte mich auf das Meeting konzentrieren, ohne Zeit mit der Organisation der Transportlogistik verbringen zu müssen."

Die Gutscheine von Uber sind heute für Aventri-Kunden erhältlich, indem sie sich über ihr Partnerprogramm anmelden. Um mehr zu erfahren, kontaktieren Sie Aventri unter sales@aventri.com.

