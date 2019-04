Die Finanzierungsrunde umfasst Folgeinvestitionen von Grazia Equity und Capnamic Ventures, um einen einfacheren Zugang zu noch mehr internationalen Biotechnologie-Produkten bereitzustellen und die Kosten für Lieferanten zu reduzieren.

ZAGENO, der führende Unternehmens-Marktplatz für Labormaterialien, meldete heute den Beginn der B-Runden-Finanzierung im Wert von 20 Mio. US-Dollar unter der Führung von General Catalyst, mit Folgeinvestitionen von Grazia Equity und Capnamic Ventures. ZAGENO kuratiert mehr als 8 Millionen Forschungsmaterialien und -produkte von führenden Herstellern auf seiner Online-Plattform für den mit 130 Mrd. US-Dollar bewerteten Laborbedarfsmarkt. Das Unternehmen wird die neuen Finanzmittel dazu nutzen, sein Team in den USA sowie in Deutschland und Großbritannien beträchtlich zu vergrößern.

"Wir haben das Ziel, Innovation zu beschleunigen, damit Forscher einfacher neue Medikamente und Therapien entwickeln und wissenschaftliche Fortschritte erzielen können. Wir freuen uns, diese neueste Finanzierungsrunde melden zu können, dank der wir dieses Ziel verwirklichen können", so Florian Wegener, einer der Gründer und CEO von ZAGENO. "Eine unserer Hauptprioritäten ist es, unsere Teams in Cambridge und Berlin zu vergrößen. Wir freuen uns darauf, enger mit den vielen tollen Labors, Forschern und Einkäufern aus Biotechnologie- und pharmazeutischen Unternehmen im Großraum Boston sowie in Deutschland, Großbritannien und darüber hinaus zusammenzuarbeiten."

Als ehemalige Forscher wissen die ZAGENO-Teammitglieder aus erster Hand, wie schwierig und zeitaufwändig es sein kann, die für Laborexperimente benötigte richtige Ausrüstung zu beschaffen. Dank dieser Insider-Perspektive geht ZAGENO über Transaktionen hinaus und kompiliert Produktspezifikationen an einem Ort, wodurch es einfach ist, Artikel nach Kategorie, Marke und Preis zu vergleichen und Entscheidungen zu treffen. Die Plattform von ZAGENO sorgt mit dem proprietären Scientific Score, einem Best-in-Class-Produktbewertungssystem, das Benutzern objektive, der Peer-Review unterzogene Bewertungen bietet, um fundierte Kaufentscheidungen zu treffen, für dringend erforderliche Transparenz bei der Beschaffung von Life-Sciences-Artikeln. Lieferanten ermöglicht die ZAGENO-Plattform einen vereinfachten Zugang zu Wissenschaftlern und Forschern im gesamten akademischen, pharmazeutischen und biotechnologischen Bereich, wodurch sie leichter die für sie optimalen Kunden erreichen.

Spencer Lazar, Partner bei General Catalyst und Mitglied des Direktoriums von ZAGENO: "ZAGENO ist hervorragend aufgestellt, um den mit 130 Mrd. US-Dollar bewerteten Life-Sciences-Markt mit seiner dringend erforderlichen einzelnen Anlaufstelle für Biotech- und Pharma-Käufer zu revolutionieren. Wir sind stolz darauf, das Team bei seiner Weiterentwicklung zu unterstützen und den Beschaffungsprozess zu vereinfachen, damit Life-Sciences-Forscher mehr Zeit darauf aufwenden können, was sie am besten können: Innovation und Entdeckung."

Alec Rauschenbusch, Gründer und Managing Director von Grazia Equity, fügte hinzu: "Wir sind stolz, unsere Unterstützung von ZAGENO und der Mission des Unternehmens fortzusetzen. Wir sind von den talentierten Teammitgliedern beeindruckt, die ZAGENO bereits an Bord geholt hat. Die schnelle Expansion des Unternehmens belegt, dass in der wissenschaftlichen Community ein echter Bedarf für seine Lösung besteht. Wir freuen uns auf die nächsten Kapitel in der Entwicklung dieses Unternehmens."

Mithilfe der ZAGENO-Plattform können Forscher bis zu 1,5 Stunden Zeit pro Bestellung sparen, wodurch sie stärker auf ihre Forschung und weniger auf ihr Inventar fokussieren können. In diesem Monat wurde die ZAGENO-Plattform für die nahtlose Benutzererfahrung, die sie allen wichtigen Beteiligten im Life-Sciences-Forschungsbereich bereitstellt, mit dem Frost Sullivan's 2019 North American Enabling Technology Leadership Award ausgezeichnet. Mehr zu diesem Preis finden Sie hier.

Über ZAGENO

ZAGENO hat das Ziel, wissenschaftliche Innovation durch die Straffung von Biotechnologie-Beschaffungsprozessen mithilfe seiner mehrfach ausgezeichneten, innovativen E-Commerce-Plattform zu beschleunigen. Bei mehr als 8 Millionen zur Verfügung stehenden Produkten macht ZAGENO den Online-Einkauf für Forschungsmaterial jeder Art praktisch, effizient und zuverlässig. Die ZAGENO-Erfahrung umfasst den unternehmenseigenen Scientific Score, ein Best-in-Class-Produktbewertungssystem, das objektive, der Peer-Review unterzogene Bewertungen bietet, um fundierte Kaufentscheidungen treffen zu können. Der ZAGENO-Marktplatz ist für Desktop, Tablet und Mobilgeräte verfügbar, macht Life-Sciences-Kaufentscheidungen einfacher denn je und ist ein idealer Vertriebskanal für Lieferanten und Partner. Das Unternehmen wurde 2015 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Cambridge, Massachusetts sowie eine Niederlassung in Berlin. Weitere Informationen finden Sie unter zageno.com. Twitter | Facebook | LinkedIn

Über General Catalyst

General Catalyst ist ein Venture-Capital-Unternehmen, das bereits ein Gesamtkapital von 5 Mrd. US-Dollar aufgebracht hat und Investitionen von der Seed- bis zur Wachstumsphase tätigt. Das Unternehmen unterstützt furchtlose Unternehmer mit dem Potential, grundlegende Unternehmenstechnologien und beliebte Verbrauchermarken zu entwickeln. Mit Niederlassungen in San Francisco, Palo Alto, New York und Boston nutzen die Portfolio-Unternehmen von General Catalyst ein sowohl an der West- wie der Ostküste der USA angesiedeltes Netzwerk von Talenten, Kunden und Möglichkeiten. Weitere Informationen: www.generalcatalyst.com.

Über Grazia Equity

Grazia Equity ist eine der führenden Adressen für Venture Capital und in Deutschland angesiedelt. Das Unternehmen hat bereits viele verschiedene, meist junge Unternehmen in vielfältigen Sektoren unterstützt, oft von der Gründung bis zum Börsengang oder Verkauf. Der Erfolg von Grazia basiert auf einer Partnerschaft mit außergewöhnlich leistungsstarken Unternehmerteams, um sie zu internationalen Marktführern zu machen. Im Gegensatz zu anderen Venture-Capital-Firmen arbeitet Grazia in erster Linie mit Eigenkapital, das die Partnerschaft in Unternehmen investiert. Grazias Portfolio-Unternehmen nutzen den umfassenden unternehmerischen Hintergrund ihres Partnerteams sowie dessen umfassende internationale Vernetzung. Grazia hat bereits frühzeitig in im jeweiligen Bereich führende Unternehmen wie Statista, Mister Spex, Immatics und Quantenna investiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.grazia.com.

Über Capnamic Ventures

Capnamic Ventures gehört zu Europas führenden Early-Stage Venture Capital-Investoren mit Sitz in Berlin und Köln. Der Investmentfokus des VC liegt auf Technologie-Startups im deutschsprachigen Raum. Darüber hinaus investiert Capnamic mit internationalen Co-Investoren. Alle Portfolio-Unternehmen werden von Capnamics globalem Industrie-Netzwerk unterstützt. Das umfangreiche Know-how des Capnamic-Teams basiert auf mehr als 80 Beteiligungen, zahlreichen erfolgreichen Trade-Sales und IPOs sowie eigenen unternehmerischen Erfahrungen im Investmentteam. Capnamic wird von Christian Siegele, Jörg Binnenbrücker und Olaf Jacobi als Managing Partner geführt. Weitere Informationen über unser Team und die Gründer, mit denen wir arbeiten, finden Sie unter www.capnamic.com oder folgen Sie uns auf Twitter @Capnamic.

