Arasan Chip Systems, ein führender Halbleiter-IP-Anbieter für mobile und automobile SoCs, gab heute die sofortige Verfügbarkeit seiner eMMC PHY IP in Kombination mit der 7nm-Prozesstechnologie von TSMC bekannt.



San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) -



Die siliziumerprobte eMMC-IP-Komplettlösung steht über die 40nm-, 28nm-, 16nm- und 12nm-Verfahren von TSMC zur Verfügung. Kunden erhalten ein eMMC Hardware Development Kit (HDK) mit Test-Chip, mit dem über die 12nm-FinFET-Kompakttechnologie (12FFC) von TSMC SoC-Prototypen gefertigt werden können.



"Vor über einem Jahrzehnt haben wir bei Arasan die Division "Analog Mixed Signal" ins Leben gerufen, um eine IP-Gesamtlösung für unsere Kunden bereitstellen zu können. Analog war für uns in Bezug auf die technologischen Herausforderungen und den Kapitalbedarf eine riesige Herausforderung. Heute stellen wir mit Stolz unsere IP-Lösungen mit der TSMC-7nm-Verfahrenstechnik, dem besten 7nm-Prozess auf dem Markt, zur Verfügung", sagte Prakash Kamath, CTO bei Arasan.



Die eMMC-5.1-Spezifikation von JEDEC verbessert die HS400-Geschwindigkeiten bei 3,2 Gbps durch "command queuing" (Befehlsreihung) - was die Datenübertragung durch Abladen der Software-Overhead-Daten in den Controller sehr effizient macht. eMMC 5.1 verbessert die Betriebssicherheit noch zusätzlich, indem ein "erweiterter Strobe-Modus" an der physischen Schnittstelle verwendet wird. eMMC5.1 ist mit den bestehenden Geräten eMMC 4.51 und eMMC 5.0 abwärtskompatibel.



Arasan ist seit seiner Gründung Mitglied der JEDEC-eMMC -Normungsorganisation. Vor der Einführung von eMMC war Arasan bereits seit dem Jahr 2001 im Bereich IP-Lösungen für Multimedia-Karten (MMC) aktiv.



Arasan wird seine D-PHY/C-PHY-IP noch in diesem Jahr über das 7nm-Verfahren von TSMC anbieten.



Informationen zu Arasan



Arasan Chip Systems ist ein führender Anbieter von IP für mobile Speicher- und mobile Konnektivitätsschnittstellen. Die hochwertigen siliziumerprobten IP-Komplettlösungen von Arasan umfassen digitales IP, AMS PHY IP, Verification-IP, HDK und Software. Arasan ist mit seiner standardbasierten IP im Bereich der "mobilen" SoCs Vorreiter auf dem Gebiet dieser neuen Entwicklungen für den Drohnen-, Automobil und Mobilbereich.



Über eine Milliarde Chips mit Arasan-IP wurden bereits ausgeliefert, unter anderem an alle der Top-10-Halbleiterunternehmen.



OTS: Arasan Chip Systems newsroom: http://www.presseportal.de/nr/132789 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_132789.rss2



Pressekontakt: Dr. Sam BealMktg1@arasan.com Foto - https://mma.prnewswire.com/media/875351/Arasan_Chip.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/781235/Arasan_Logo.jpg