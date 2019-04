Die Keio Plaza Hotel Co. Ltd., eine der renommiertesten japanischen Hotelgesellschaften, die Hotels im Tokioer Stadtteil Shinjuku und an anderen Orten betreibt, ist stolz darauf, bekanntzugeben, dass es seine Zusammenarbeit mit der Sanrio Co., Ltd. (Hauptsitz: Shinagawa, Tokio, Präsident und CEO: Shintaro Tsuji) verstärkt, um die Einrichtungen und Dienstleistungen um "Hello Kitty"- und andere Sanrio-Figuren in unserem Keio Plaza Hotel Tama zu erweitern. Unser Tama-Hotel wird insgesamt vier weitere Zimmer renovieren, darunter jeweils zwei Zimmer zu den Themen "My Melody" und "Little Twin Stars" (Kiki und Lala), die seit ihrer Schaffung im Jahr 1975 von Fans auf der ganzen Welt verehrt werden. Sie werden am Samstag, den 15. Juni 2019, eröffnet und wir werden damit das erste Hotel der Welt sein, das regelmäßig Zimmer zu diesen Themen betreibt.

New Sanrio characters rooms, including two rooms each in the themes of "My Melody" and "Little Twin Stars" (Kiki and Lala) will be opened on Saturday June 15, 2019. (c)1976, 2019 SANRIO CO., LTD. (Photo: Business Wire)

Das My Melody-Zimmer entsteht nach dem Vorbild der unschuldigen, fröhlichen und liebevollen Natur der Figur, die im Wald Verstecken spielt. Das Zimmer der Little Twin Stars besteht aus verschiedenen Bildern, in denen der jüngere Bruder Kiki und die ältere Schwester Lala im Vergnügungspark auf Wolken spielen.

Das Keio Plaza Hotel Tama eröffnete im November 2014 erstmals vier Themenzimmer auf Basis von "Hello Kitty", und mit den neuen Räumen wird die Gesamtzahl der Themenzimmer von Hello Kitty auf acht erhöht. Die Reservierungen für die neuen Zimmer My Melody und Little Twin Stars wurden ab Montag, dem 15. April 2019, entgegengenommen.

Über das Keio Plaza Hotel

Die Keio Plaza Hotel Co., Ltd., ist eine der renommiertesten japanischen Hotelgesellschaften, die Hotels im Bezirk Shinjuku, Tama City und Hachioji City of Tokyo und Sapporo, Hokkaido, betreibt. Unsere Hotels beherbergen eine Vielzahl lokaler und internationaler Gäste, die uns wegen unserer einladenden Einrichtungen, herzlichen Gastfreundschaft und einzigartigen Dienstleistungen besuchen, die es ihnen ermöglichen, die japanische Kultur zu erleben.

Über Keio Plaza Hotel Tama

Das Keio Plaza Hotel Tama, hat seinen Sitz in Tama New Town, einer blühenden Gemeinde in der Vorstadt von Tokio. Sanrio Puroland, das Zuhause von Hello Kitty, ist nur fünf Gehminuten vom Hotel entfernt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website, YouTube oder Instagram.

