"Ludwigsburger Kreiszeitung" zu Berlin/Bonn-Gesetz:

"Gesamtsicht hieße im Jahre 30 nach dem Mauerfall ganz sicher auch, den Krampf eines zweiten Regierungssitzes aufzugeben, zumal kaum ein Bundesbeamter mit Karrierewillen noch in Bonn arbeiten will. Oder die Flugbereitschaft an ihren Einsatzort Berlin zu verlegen, statt die Maschinen leer hin und her fliegen zu lassen. So sie denn überhaupt fliegen. Wohlgemerkt, Berlin braucht die Arbeitsplätze heute nicht; das ist anders als in den 90er Jahren beim Hauptstadtbeschluss. Es geht nur um die Frage, ob man solche Strukturentscheidungen endlich mal mit Vernunft trifft, statt im Geist der alten Bonn-Hudelei. Norbert Blüm sagte einst: "In Bonn gehen die Lichter aus", was eine Lüge war. Es wäre an der Zeit, dass manchem dort auch mal ein paar Lichter wieder aufgehen."/yyzz/DP/he

AXC0027 2019-04-24/05:36