Düsseldorf (ots) - Eine deutlich stärkere Beteiligung der Mitarbeiter von Galeria Kaufhof am Zukunftskonzept des neuen Warenhauskonzerns fordert Stefanie Nutzenberger, Vorstandsmitglied der Gewerkschaft Verdi. "Die Beschäftigten sind nah dran am Kunden und haben eine hohe Kompetenz. Sie müssen viel stärker als bisher in die Zukunftsplanung eingebunden werden", sagte Nutzenberger der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Mittwoch) und kritisierte indirekt die Unternehmensführung von Galeria Karstadt Kaufhof: "Da ist noch reichlich Luft nach oben." Verdi erwarte ein "tragfähiges, nachhaltiges Konzept für die Zukunft". "Wenn einfach nur Personal auf der Fläche abgebaut wird, ist das eine Katastrophe", sagte Nutzenberger. Beim Warenhauskonzern sollen mehrere Tausend Stellen gestrichen werden.



OTS: Rheinische Post newsroom: http://www.presseportal.de/nr/30621 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_30621.rss2



Pressekontakt: Rheinische Post Redaktion Telefon: (0211) 505-2621