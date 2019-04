Covestro: Positive Signale

Nachdem die Covestro-Aktie (WKN: 606214 / ISIN: DE0006062144) im Januar einen neuen historischen Höchstsand bei knapp 96 Euro erreichte, setzten die Notierungen bis zum Dezember um 57 Prozent auf 41,40 Euro zurück, was den tiefsten Kursstand seit August 2016 bedeutete.

Der Grund für den massiven Kurseinbruch des Leverkusener Chemiekonzerns waren die zum Teil deutlich gesunkenen Preise für chemische Produkte wie allen voran etwa TDI. Hier fiel 2018 der Ausbau der Produktionskapazitäten in China zusammen mit einer sich abschwächenden Nachfrage. Die Nachrichtenlage des Unternehmens, das 2015 aus der ehemaligen Kunststoffsparte der Bayer AG hervorgegangen ist, hellte sich aber zuletzt zunehmend auf. So zogen bspw. die Preise für die Chemikalie TDI, aus der insbesondere Weichschäume hergestellt werden, zuletzt wieder an.

