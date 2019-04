Unternehmensbilanzen werden an diesem Mittwoch erneut die Märkte bewegen. Auch Bayer und die Deutsche Bank stehen im Blickpunkt der Investoren.

Zum Wochenstart hat der Dax an seine Gewinne der Vorosterwoche angeschlossen: Der deutsche Leitindex schloss am Dienstag 0,1 Prozent im Plus bei 12.235 Punkten. Am Mittwochmorgen notiert das Frankfurter Börsenbarometer vor Handelsbeginn auf außerbörslichen Plattformen leicht unter diesem Vortagsschluss.

Neben vielen Unternehmen aus den USA werden am Mittwoch auch mehrere Unternehmen aus Europa ihre Zahlen vorlegen. Darunter sind der deutsche Softwareriese SAP, die Credit Suisse sowie Volvo. Außerdem werden die Schaeffler-Hauptversammlung sowie der Ifo-Geschäftsklimaindex die Anleger beschäftigen.

1 - Vorgabe aus den USA

Am Dienstag setzten der breit gefasste Aktienindex S&P 500 und der Technologie-Index Nasdaq Composite neue Rekorde: Der S&P schloss 0,9 Prozent im Plus, bei 2934 Punkten. Der Technologie-Index legte 1,3 Prozent zu, auf 8121 Zähler. Der Leitindex Dow Jones stieg um 145 Punkte und ging mit 26.656 Punkten aus dem Handel. Er ist 1,1 Prozent von seinem Allzeithoch entfernt.

Knapp 80 Prozent aller Unternehmen aus dem S&P 500, die bislang ihre Ergebnisse vorgelegt haben, lagen über den Erwartungen, wie die Daten von Factset zeigen. Die Unternehmen profitieren zum Teil auch davon, dass viele Analysten ihre Erwartungen für das erste Quartal zurückgefahren hatten. Unruhige Märkte und eine plötzliche Korrektur hatten Anleger in den letzten Monaten des Jahres 2018 verschreckt.

2 - Handel in Asien

Kursgewinne an der Wall Street haben Asiens Aktienmärkte am Mittwoch gestützt. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans legte 0,1 Prozent zu. In Tokio notierte der Leitindex Nikkei wenig verändert mit 22.254 Punkten, weil viele Anleger sich in Erwartung weiterer Firmenbilanzen zurückhielten.

3 - SAP legt Zahlen vor

Bei dem Softwarekonzern geht das neue Geschäftsjahr halbwegs gemächlich los: Aktionäre und Analysten dürften trotzdem genau hinsehen, wenn SAP an diesem Mittwoch die Zahlen fürs erste Quartal vorlegt.

Der Vorstand um Bill McDermott verspricht, dass die Profitabilität endlich wieder steigen wird. Zudem soll das Geschäft mit dem Cloud-Computing dem Konzern zu kräftigem Wachstum verhelfen. Seit dem Jahresanfang hat sich die Aktie jedenfalls stark entwickelt, das Plus beträgt mehr als 15 Prozent.

4 - Fondsgesellschaften von Deutscher Bank und UBS sprechen über Zusammenschluss

Inmitten der Fusionsgespräche mit der Commerzbank erwägt die Deutsche Bank einen Zusammenschluss ihrer Vermögensverwaltung DWS mit der entsprechenden Sparte der Schweizer Konkurrentin UBS. Derzeit fänden ernsthafte Verhandlungen zwischen den beiden Geldhäusern statt, Die Chancen, dass es dabei am Ende zu einem Abschluss komme, stünden aber nur 50 zu 50, erfuhr das Handelsblatt von zwei Insidern, die damit einen Bericht der "Financial Times" bestätigten.

Den Informationen zufolge strebt die DWS bei dem Projekt, das unter dem Codenamen "Pacific" läuft, einen Deal an, bei dem die UBS ihr verwaltetes Vermögen in die Fondstochter der Deutschen Bank einbringt und im Gegenzug Aktien erhält. Durch so einen Deal würde das Frankfurter Geldhaus zwar die Mehrheit an der DWS verlieren, doch ...

