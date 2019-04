=== *** 07:00 DE/SAP SE, Ergebnis 1Q (14:00 Telefonkonferenz), Walldorf *** 07:00 CH/Credit Suisse Group (CS Group), Ergebnis 1Q, Zürich *** 07:00 CH/Novartis AG, Ergebnis 1Q, Basel 07:00 CH/STMicroelectronics NV, Ergebnis 1Q, Genf 07:00 NL/Akzo Nobel NV, Ergebnis 1Q, Amsterdam 07:00 NL/Heineken Holding NV, Trading Update 1Q, Amsterdam 07:00 KR/Hyundai Motor Co, Ergebnis 1Q, Seoul 07:20 SE/Volvo AB, Ergebnis 1Q, Göteborg 08:00 GB/Associated British Foods plc (AB Foods), Ergebnis 1H, London *** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex April PROGNOSE: 102 zuvor: 102 *** 10:00 DE/ifo-Geschäftsklimaindex April PROGNOSE: 99,9 zuvor: 99,6 Lagebeurteilung PROGNOSE: 103,6 zuvor: 103,8 Geschäftserwartungen PROGNOSE: 96,5 zuvor: 95,6 10:00 DE/Volkswagen AG (VW), Telefonkonferenz zur Klimabilanz von E-Fahrzeugen *** 10:30 DE/Handelsverband Deutschland (HDE), Frühjahrs-PK, Düsseldorf 10:30 GB/Schatzkanzler Hammond, Anhörung zum Haushalt vor dem Finanzausschuss des Unterhauses, London *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts 11:00 DE/Schaeffler AG, HV, Nürnberg *** 11:00 EU/Öffentlicher Schuldenstand 4Q 11:00 EU/Öffentliches Defizit 4Q *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung 10-jährige Bundesanleihe über 3 Mrd EUR *** 12:50 US/AT&T Inc, Ergebnis 1Q, Dallas *** 13:30 US/Boeing Co, Ergebnis 1Q, Chicago *** 13:30 US/Caterpillar Inc, Ergebnis 1Q, Chicago *** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex April PROGNOSE: -0,6 Punkte zuvor: -0,7 Punkte *** 16:00 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 17:45 FR/Unibail-Rodamco-Westfield SE, Umsatz 1Q, Paris 17:45 FR/Carrefour SA, Umsatz 1Q, Paris 17:45 FR/Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Umsatz 1Q, Clermont-Ferrand *** 22:02 US/Microsoft Corp, Ergebnis 3Q, Redmond *** 22:05 US/Facebook Inc, Ergebnis 1Q, Menlo Park *** 22:08 US/Visa Inc, Ergebnis 2Q, Foster City 22:20 US/Tesla Inc, Ergebnis 1Q, Palo Alto *** - IT/Eni SpA, Ergebnis 1Q, Rom - DE/Bundesnetzagentur, Fortsetzung der 5G-Auktion, Mainz ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm/kla

(END) Dow Jones Newswires

April 24, 2019 00:12 ET (04:12 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.