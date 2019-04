Nordex und die letzten Zweifel

Nordex (WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554) gehört in diesem Jahr zu den Aktien, die Anlegern am meisten Freude bereitet haben. So verzeichnete der Rostocker Windkraftanlagenbauer zwischen Anfang Januar und Anfang April eine Kursverdoppelung. Ob es sich bei dem rasanten Kursanstieg um eine nachhaltige Trendwende nach oben handelt, muss sich allerdings operativ noch zeigen.

Ein Termin steht dabei aktuell besonders im Fokus der Anleger. Am 14. Mai wird Nordex die Ergebnisse des ersten Quartals präsentieren. An diesem Tag erhalten die Aktionäre einen ersten Hinweis darauf, ob Nordex der Wechsel zurück in die Gewinnspur gelungen ist. Denn im vergangenen Jahr stand bei Nordex noch ein Minus von 84 Mio. Euro zu Buche. Die starken Auftragseingänge, die den Kurs jüngst befeuert haben, müssen jetzt in profitable Umsätze umgemünzt werden.

