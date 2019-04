ADC Therapeutics entwickelt maskierte Antikörper-Medikamentenkonjugate (ADCs) der nächsten Generation unter Einbeziehung der SAFEbody-Technologie von Adagene mit potenziellem Nutzen für mehrere Tumorarten.

Die Zusammenarbeit ermöglicht es auf Targets zu fokussieren, bei denen die Expression von gesundem Gewebe die Entwicklung von ADCs mit traditionellen Antikörpern ausschließt.

LAUSANNE, Schweiz und SUZHOU, China, April 24, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- ADC Therapeutics, ein Onkologie-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von proprietären Antikörper-Medikamentenkonjugaten (ADCs) spezialisiert hat, und Adagene Inc., ein Unternehmen für Antikörper-Engineering und -Entdeckung, gaben heute bekannt, dass sie eine Forschungskooperation und einen Lizenzvertrag abgeschlossen haben. ADC Therapeutics wird die SAFEbody-Technologie von Adagene nutzen, um einen maskierten Antikörper zu erzeugen, der mit der zytotoxischen Nutzlast-Technologie von ADC Therapeutics zur Entwicklung eines neuartigen ADC gegen ein solides Tumorziel kombiniert wird.

Adagene hat die SAFEbody-Technologie entwickelt, um maskierte Antikörper herzustellen, die aktiviert werden, um sich an ein Antigen in der Tumormikroumgebung durch Faktoren zu binden, die in Tumorgeweben, jedoch nicht in gesunden Geweben vorhanden sind. Dies ermöglicht eine erhöhte Spezifität für die Ausrichtung auf einen ADC und minimiert die Off-Target-Toxizität auf gesunde Zellen, wodurch der therapeutische Index des ADC möglicherweise verbessert wird.

"Die SAFEbody-Technologie erfordert spezifische Bedingungen innerhalb der Tumormikroumgebung, um das volle therapeutische Potenzial des ADC auszuschöpfen", erklärt Patrick van Berkel, Senior Vice President im Bereich Forschung und Entwicklung bei ADC Therapeutics. "Die Kombination eines SAFEbody mit hochwirksamen PBD-basierten Nutzlasten wird es uns ermöglichen, potente neue tumorspezifische ADCs zu entwickeln, die von den einzigartigen Bedingungen in der lokalen Tumormikroumgebung für eine vollständige Aktivierung abhängen."

ADC Therapeutics hat mit Adagene eine Vereinbarung für ein exklusives Target getroffen, mit der Option, die SAFEbody-Technologie für ein weiteres exklusives Target zu nutzen. Beide potenziellen Programme werden sich auf Targets konzentrieren, bei denen die Expression von gesundem Gewebe die Entwicklung von ADCs mit traditionellen Antikörpern nicht zulässt.

Im Rahmen der Vereinbarung erhält Adagene eine Forschungsförderung für die Forschungsphase. Nach dem Erfolg der Discovery-Kooperation erhält Adagene eine Vorauszahlung, Zahlungen für Entwicklungs- und kommerzielle Meilensteine sowie Lizenzgebühren auf den Nettoumsatz. ADC Therapeutics hat Adagene bestimmte kommerzielle Rechte für Großchina gewährt. Es wurden keine weiteren finanziellen Konditionen angegeben.

"Wir freuen uns sehr, unsere SAFEbody-Technologie mit ADC Therapeutics zu kombinieren", sagt Peter Luo, Chief Executive Officer und Adagene-Mitbegründer. "Adagenes innovative Fähigkeit zum Protein-Engineering ermöglicht es uns, Produkte maßzuschneidern, um ihre zielgerichtete Off-Tumor-Toxizität zu begrenzen. Zusammen mit Erfahrung von ADC Therapeutics in der ADC-Entwicklung mit hochwirksamen PBD-Nutzlasten haben wir das Potenzial, neue Behandlungsmöglichkeiten für Patienten mit unerfüllten medizinischen Bedürfnissen zu erschließen".

"Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Adagene, um auf die nächste Generation von maskierten ADCs hinzuarbeiten", sagt Chris Martin, Chief Executive Officer von ADC Therapeutics. "Während wir unsere starken ADCs in laufenden klinischen Studien weiter evaluieren, freuen wir uns darauf, zu untersuchen, wie die in unsere ADCs integrierte SAFEbody-Technologie von Adagene es uns ermöglichen kann, die Anti-Tumor-Aktivität weiter zu verbessern und gleichzeitig die Nebenwirkungen zu minimieren."

Über ADC Therapeutics



ADC Therapeutics SA ist ein Onkologie-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von proprietären Antikörper-Medikamentenkonjugaten.

Über Adagene

Adagene (Suzhou, China und San Francisco, California) ist ein Biotech-Unternehmen im klinischen Stadium mit innovativen Technologien zur Entdeckung und Entwicklung von Antikörpern. Durch den Einsatz seiner proprietären Dynamic Precision Library Platform (DPL) und SAFEbody-Technologien stellt Adagene seine außergewöhnlichen Fähigkeiten im Bereich des Antikörper-Engineerings unter Beweis und baut Franchise von Antikörperprodukten der zweiten und dritten Generation auf. Adagenes führendes Programm, ADG106, ist ein CD-137-Agonist, der sich derzeit in den USA und China in Phase I befindet. Adagene wird von erstklassigen globalen Risikofonds unterstützt, darunter F-Prime Capital Partners, Eight Roads Ventures, Wuxi Pharmatech Healthcare Fund I L.P., GP Healthcare Capital, New World TMT Ltd und Sequoia China. Das Unternehmen hat durch seine Finanzierung der 'A toC'-Serie über 85 Millionen US-Dollar erworben.