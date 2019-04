Endlich ist Gewinn erreicht. Mit 330 Mio. Usern und vielleicht auch mit Hilfe von Donald Trump schafft Twitter den Sprung in die Elite. Kursgewinn plus 16,8 % ist ein Indiz dafür, dass Twitter nun auch für einen Großen eine interessante Adresse wird. 30 Mrd. $ Marktwert sind für die ganz Großen jederzeit finanzierbar. Das geht in Richtung einer Übernahmespekulation. Technische Rücksetzer um 3 bis 5 % sind denkbar für einen neuen Kauf.



