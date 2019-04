Nach der jüngsten Gewinnserie von acht Handelstagen dürfte der Dax am Mittwoch schwächer starten: Der Broker IG taxierte den Leitindex zwei Stunden vor dem Auftakt ein Drittelprozent tiefer auf 12 200 Punkte. In den acht vergangenen Handelstagen war er mit über 3 Prozent Plus von Jahreshoch zu Jahreshoch geklettert.

Von den Weltbörsen kommt kein frischer Schwung. An der Wall Street erklomm der Dow Jones Industrial zwar einen weiteren Höchststand seit Oktober, nach dem europäischen Handelsende tat sich aber per saldo nicht mehr viel. In Asien dominierten am Morgen die Verkäufer.

So können sich die Anleger hierzulande vor allem auf Quartalsberichte wie von SAP konzentrieren. Die Walldorfer verzeichneten umbaubedingt seit langer Zeit wieder einmal Quartalsverluste, hoben allerdings ihren Ausblick an./ag/fba

