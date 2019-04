Mutares AG: Balcke-Duerr verkauft ihre Beteiligung an einem indischen Joint Venture DGAP-News: Mutares AG / Schlagwort(e): Joint Venture/Private Equity Mutares AG: Balcke-Duerr verkauft ihre Beteiligung an einem indischen Joint Venture 24.04.2019 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Mutares AG: Balcke-Duerr verkauft ihre Beteiligung an einem indischen Joint Venture * Verkauf von 49% der Anteile an JV an Thermax Limited * Das JV stellte nur einen Teil der Aktivitäten der Balcke-Duerr-Gruppe in Indien dar * Balcke-Duerr bleibt weiterhin in Indien aktiv mit ihrer indischen 100%-Tochtergesellschaft München, 24. April 2019 - Zwei Unternehmen der Mutares-Gruppe (ISIN: DE000A2NB650), die Balcke-Dürr GmbH und die Muttergesellschaft Mutares Holding-24 AG, verkaufen ihre gemeinsame 49%ige Beteiligung an Thermax SPX Energy Technologies Limited mit Sitz in Pune, Indien, an den Venture-Partner Thermax Limited. Die erste Vereinbarung wurde im Februar 2019 unterzeichnet, während der Abschluss nun im April erfolgte. Über die Einzelheiten der Transaktion haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. Das Joint Venture verfügt über eine exklusive Lizenz für den Vertrieb von Trockenelektrofiltern, regenerativen Luft- und Gasgasheizungen sowie Pulse-Jet-Bag-Filtern für den indischen Markt. Im Rahmen der Transaktion wurde diese Lizenz in eine nicht-exklusive Lizenz umgewandelt, was der Balcke-Dürr mehr Flexibilität verschafft, um ihr indisches Geschäft unabhängig zu entwickeln. Dies geschieht über die 100%ige Tochtergesellschaft Balcke Duerr Engineering Pvt. Ltd. mit Sitz in Chennai, die auch Ingenieur- und Beschaffungsdienstleistungen für alle Unternehmen der Balcke-Dürr-Gruppe erbringt. Unternehmensprofil der Balcke-Duerr Group Mit über 130 Jahren Erfahrung bietet die Balcke-Duerr-Gruppe hochspezialisierte Produktlösungen und Dienstleistungen für Stromerzeuger und Kraftwerksbauer an, vom Standardmodul bis zum kompletten thermischen System. Die erfahrenen Ingenieure von Balcke-Duerr sind auf Lösungen spezialisiert, die den höchsten Anforderungen an Sicherheit und Nachhaltigkeit entsprechen. Das Produktportfolio umfasst Wärmetauscher und Apparate für Anwendungen in der chemischen Verfahrenstechnik und Kraftwerken, Filtersysteme zur Rauchgasreinigung sowie Wartungsdienstleistungen. An den Produktionsstandorten in Deutschland, Italien und China produziert Balcke-Duerr Komponenten zur Steigerung der Energieeffizienz und zur Reduzierung von Emissionen. In sieben wichtigen Service-, Engineering- und Vertriebszentren in Deutschland, Italien, Polen, Indien und Frankreich beschäftigt die Balcke-Duerr Gruppe derzeit mehr als 400 Mitarbeiter. Unternehmensprofil der Mutares AG Die Mutares AG, München ( www.mutares.de), erwirbt mittelständische Unternehmen und Konzernteile, die im Rahmen einer Neupositionierung veräußert werden und ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen. Mutares unterstützt und entwickelt seine Portfoliounternehmen aktiv mit eigenen Investment- und Expertenteams sowie durch Akquisitionen strategischer Add-Ons. Ziel ist es, mit Fokus auf nachhaltigem Wachstum des Portfoliounternehmens eine signifikante Wertsteigerung zu erreichen. Die Aktien der Mutares AG werden an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "MUX" (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Mutares AG Corinna Lumpp Manager Investor Relations & Strategy Tel. +49 89 9292 7760 Email: ir@mutares.de www.mutares.de Ansprechpartner Presse CROSS ALLIANCE communication GmbH Susan Hoffmeister Tel.: +49 89 12509 0331 Email: sh@crossalliance.com www.crossalliance.com 24.04.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Mutares AG Arnulfstr.19 80335 München Deutschland Telefon: +49 (0)89-9292 776-0 Fax: +49 (0)89-9292 776-22 E-Mail: ir@mutares.de Internet: www.mutares.de ISIN: DE000A2NB650 WKN: A2NB65 Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt (Scale), Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 802423 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 802423 24.04.2019 ISIN DE000A2NB650 AXC0059 2019-04-24/07:30