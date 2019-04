Der DAX präsentierte sich nach der jüngsten Rally am Dienstag nach Ostern lange Zeit antriebslos , ehe ihm die Gewinne an der Wall Street und der sinkende Eurokurs ins Plus verhalfen. Der deutsche Leitindex schloss 0,11 Prozent höher auf einem Stand von 12.235,51 Punkten. Nach einem Start ohne Kraft hatte der DAX mit neuem Jahreshoch bei 12 ...

