FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - ETWAS SCHWÄCHER - Nach der jüngsten Gewinnserie von acht Handelstagen dürfte der Dax am Mittwoch schwächer starten: Der Broker IG taxierte den Leitindex zwei Stunden vor dem Auftakt ein Drittelprozent tiefer auf 12 200 Punkte. In den acht vergangenen Handelstagen war er mit über 3 Prozent Plus von Jahreshoch zu Jahreshoch geklettert.

USA: - GUTE ZAHLEN TREIBEN - Überwiegend gut aufgenommene Geschäftszahlen und erfreuliche Daten vom Immobilienmarkt haben der Wall Street am Dienstag Schwung gegeben. Zum Börsenschluss notierte der Dow Jones Industrial 0,55 Prozent höher bei 26 656,39 Punkten. Am Montag war der US-Leitindex mit einem knappen Minus in die Handelswoche gestartet.

ASIEN: - TIEFER - Die gute Stimmung an der Wall Street griff nicht auf die Aktienmärkte in Asien über. Japans Nikkei 225 liegt 0,39 Prozent tiefer bei 22 173,36 Zählern, Hongkongs Hang Seng notiert 0,85 Prozent im Minus bei 29 709,45 Punkten und Chinas CSI 300 verliert zur Stunde ebenfalls 0,85 Prozent auf 3984,71 Punkte.

DAX 12.235,51 0,11%

XDAX 12.242,75 -0,06%

EuroSTOXX 50 3.503,85 0,13%

Stoxx50 3.185,65 0,50%

DJIA 26.656,39 0,55%

S&P 500 2.933,68 0,88%

NASDAQ 100 7.810,71 1,26%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 165,11 0,08%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1216 -0,11%

USD/Yen 111,83 -0,04%

Euro/Yen 125,42 -0,14%

ROHÖL:

Brent 74,17 -0,34 USD

WTI 65,95 -0,35 USD

ISIN DE0008469008 DE0007203275 DE0008467416

AXC0060 2019-04-24/07:33