The following instruments on XETRA do have their first trading day 24.04.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 24.04.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CA47788ZAC55 J.DEERE FIN. 19/24 BD00 BON CAD N

CA XFRA DE000BLB7Q44 BAY.LDSBK.IS. 19/26 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB7QF1 BAY.LDSBK.IS. 19/26 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB32J9 LB.HESS.THR.IS.04D/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB32M3 LB.HESS.THR.CARRARA04V/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4W20 LB.HESS.-THR.IS.19/24 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4W38 LB.HESS.-THR.IS.19/26 BD01 BON EUR N

CA XFRA US09247XAP69 BLACKROCK 19/29 BD01 BON USD N

CA XFRA USU9221ABL18 VERIZON COMM 19/29 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA XS1974894138 SAMHALLSBYG. 19/UND. FLR BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1987142673 BK NOVA SCOT 19/24 MTN BD01 BON EUR N

CA 2WH XFRA BMG947871015 WATFORD HLDGS LTD DL-,01 EQ00 EQU EUR N

CA 4D4A XFRA CA2524423068 DIAGNOS INC. EQ00 EQU EUR N

CA TRG XFRA CA87601A1075 TANZANIAN GOLD CORP. EQ00 EQU EUR N

CA 5VP XFRA SE0002216713 VICTORIA PARK AB EQ01 EQU EUR N

CA N33 XFRA SE0006342333 MP3 FASTIGHETER AB (PUBL) EQ01 EQU EUR N

CA NCA XFRA SE0007048020 COLLECTOR AB (PUBL) EQ01 EQU EUR N

CA DST XFRA SE0007439443 STORYTEL AB B SK 5 EQ01 EQU EUR N

CA JSI XFRA SE0009554454 SAMHALLSBYGGNADSBOL.I.N.B EQ01 EQU EUR N

CA DCL XFRA SE0009973548 CLIMEON AB B EQ01 EQU EUR N

CA 5AR1 XFRA US03814F4037 APPLIANCE RECYCLING CENT. EQ01 EQU EUR N

CA 2TQ XFRA US10918L1035 BRIGHAM MIN. CL.A DL-,01 EQ01 EQU EUR N

CA G67 XFRA US3953301039 GREENLANE HLDGS A DL-,01 EQ01 EQU EUR N

CA PH8 XFRA US69753M1053 PALOMAR HLDGS DL-,0001 EQ01 EQU EUR N