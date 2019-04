FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 24.04.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 24.04.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

KLU1 XFRA US4830077040 KAISER ALUM.CORP. DL-,01 0.533 EUR

81R XFRA US33616C1009 FST REP.BK S.FR.NEW DL-01 0.169 EUR

SBOA XFRA SG1R50925390 SEMBCORP INDS NEW SD-,25 0.013 EUR

GTN XFRA SE0000202624 GETINGE AB B FR. SK-,50 0.095 EUR

WOSB XFRA NL0000395903 WOLTERS KLUWER NAM. EO-12 0.640 EUR

VB2 XFRA NL0000288918 VASTNED RETAIL N.V. EO 5 1.340 EUR

RKD XFRA JP3984200000 ROCK FIELD CO. LTD 0.183 EUR

BZG2 XFRA ID1000109507 BANK CENTRAL ASIA RP 62,5 0.016 EUR

G3E XFRA DK0010240514 ATHENA INVESTMENTS NA.DK5 0.414 EUR

RYC XFRA CA7800871021 ROYAL BK CDA 0.678 EUR

P5P XFRA CA7063271034 PEMBINA PIPELINE CORP. 0.126 EUR

AQ3 XFRA CA0213611001 ALTAGAS LTD 0.053 EUR

U1S1 XFRA BRUSIMACNPA6 USINAS SID.MIN.GER. PFD A 0.016 EUR

SN6 XFRA BMG850801025 STOLT-NIELSEN DL 1 0.222 EUR

MEX XFRA BE0165385973 MELEXIS NV 0.900 EUR

BX7 XFRA BE0003810273 PROXIMUS S.A. 1.000 EUR

PRM XFRA US70469L1008 PEAK RESORTS INC. (MO.) 0.062 EUR

LORA XFRA US5021172037 OREAL (L') ADR 1/5/EO 0,2 0.772 EUR

D1F XFRA SE0001634262 DIOS FASTIGHETER AB 0.143 EUR

1KV XFRA NL0012294466 KONINKL.VOLK.WESS. EO-,01 0.770 EUR