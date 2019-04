FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 24.04.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 25.04.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 24.04.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 25.04.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

2FQ XFRA GB00BDCXV269 QUILTER PLC 144A LS-,07 0.038 EUR

NC91 XFRA SE0005851706 IAR SYSTEMS GROUP AB SK10 0.476 EUR

1LNB XFRA GB00BWFGQN14 SPIR.-SARC.E.LS-,26923076 0.821 EUR

41G1 XFRA GB00B63QSB39 GREGGS PLC LS-,02 0.289 EUR

8GCA XFRA US37827X1000 GLENCORE PLC ADR 2 DL-,01 0.178 EUR

T7O XFRA IE00B1HDWM43 TOTAL PRODUCE PLC EO-,01 0.025 EUR

B4M1 XFRA NO0010631567 SPBK 1 SR-BK ASA NK 25 0.469 EUR

MUF XFRA KYG5784H1065 MANCHESTER UTD (NEW) A 0.080 EUR

G7W XFRA GB0003718474 GAMES WORKSHOP GRP LS-,05 0.405 EUR

IEA XFRA GB00BMJ6DW54 INFORMA PLC LS-,001 0.172 EUR

SHA XFRA DE000SHA0159 SCHAEFFLER AG INH. VZO 0.550 EUR

NRB XFRA US43940T1097 HOPE BANCORP INC. DL-,001 0.124 EUR

RRU1 XFRA US7757812067 ROLLS ROYCE H.ADR/ LS-20 0.083 EUR

2BQ XFRA SE0002579912 GHP SPECIALTY CARE AB SK1 0.029 EUR

OEA XFRA SE0005876968 OEM INTERNATIONAL B 0.643 EUR

FV8 XFRA GB00BRJ9BJ26 FEVERTREE PLC LS -,0025 0.119 EUR

7TT XFRA GB0008711763 TT ELECTRON. LS-,25 0.053 EUR

9C3 XFRA GB00B67KBV28 CENTR.ASIA METALS DL -,01 0.092 EUR

18M XFRA GB00BYWVDP49 SABRE INSUR. GRP LS-,001 0.148 EUR

MD1 XFRA NO0010159684 MEDISTIM ASA NK -,25 0.235 EUR

CLN XFRA GB0001990497 CITY OF LDN INV.TR.LS-,25 0.055 EUR