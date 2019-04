FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 24.04.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 24.04.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

5AR XFRA US03814F2056 APPLIANCE RECYCLING CENT.

KPL XFRA SG1J45001547 KEPPEL TELE.+TR. SD-,10

LO3 XFRA CH0013841017 LONZA GROUP AG NA SF 1

XFRA CA87600U1049 TANZANIAN ROYALTY EXPL.

XFRA CA2524422078 DIAGNOS INC.

4P1 XFRA AU000000PNX6 PNX METALS LTD.

UCCN XFRA US9616841071 WESTWATER RES DL-,001