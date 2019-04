FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 24.04.2019 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 25.04.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 24.04.2019

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 25.04.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

RRU XFRA GB00B63H8491 ROLLS ROYCE HLDGS LS 0.20

8GC XFRA JE00B4T3BW64 GLENCORE PLC DL -,01

UGR XFRA US90400P1012 ULTRAPAR PART. PFD ADR 1

HGM XFRA GB0032360173 HIGHLAND GOLD MNG LS-,001

HNY XFRA BMG5891T1009 MASTER GLORY GRP HD-,20

7MY XFRA AU000000MYO9 MYOB GROUP LTD