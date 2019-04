TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Wie schon am Vortag präsentieren sich die Börsen in Ostasien und Australien ohne erkennbaren Trend am Mittwoch. Auffallend ist, dass wichtige Börsenplätze wie die in Tokio, Schanghai und Hongkong alle im Minus notieren, nachdem dort im Verlauf noch Gewinne verbucht wurden waren. Die mehrheitlich überzeugenden Quartalszahlen in den USA, die die Wall Street auf neue Allzeithochs getrieben hatten, stützen somit nicht nachhaltig. Händler tun sich schwer mit unmittelbaren Erklärungen, sie verweisen aber auf einen wichtigen Unterschied gegenüber den USA: "Es mangelt an Geschäftszahlen über Markterwartung", sagt ein Händler.

In Japan dreht der Nikkei-225 nach anfänglichen Aufschlägen von bis zu 0,4 Prozent auf ein Viereinhalbjahreshoch nun 0,5 Prozent auf 22.139 Punkte ins Minus. Belastet wird der japanische Aktienmarkt einmal mehr vom am Morgen anziehenden Yen, der die Wettbewerbsfähigkeit der japanischen Exportwirtschaft schwächt. Getragen wurde der vorherige Anstieg des Marktes von defensiven Pharmawerten - ein Zeichen für eine mangelnde Risikobereitschaft unter Anlegern. Insofern verwundere der Dreh ins Minus nicht, heißt es. Automobilaktien präsentieren sich schwach, Nissan geben 3,2 Prozent ab. Laut Berichten soll der Konzern kurz vor einer Senkung des Ausblicks stehen. Nach schwachen Geschäftszahlen des Beleuchtungsspezialisten Koito büßt die Aktie 3,2 Prozent ein.

Auch die chinesischen Börsen in Hongkong und Schanghai drehen ins Minus und zeigen sich mit Abgaben von jeweils rund 0,9 Prozent. Damit setzt sich die Schwäche der vergangenen Tage in China fort. Die Börsen hier leiden weiter unter den verschärften Sanktionen der USA gegen den Iran. Bislang war China von diesen restriktiven Regelung ausgenommen. Sollte sich das Reich der Mitte den Forderungen der US-Regierung widersetzen, drohen neue Sanktionen, obwohl das Handelsabkommens mit den USA noch immer nicht unter Dach und Fach ist.

Australien mit schwachem "Aussie" fest

Mit der Stärke des australischen Aktienmarkts findet ein weiterer Trend der vergangenen Tage eine Fortsetzung. Der S&P/ASX-200 klettert um 0,9 Prozent in die Nähe eines Zehnjahreshochs. Ein moderater Anstieg der Verbraucherpreise unter Markterwartung belastet derweil den australischen Dollar. Die Daten untermauerten den Kurs der Notenbank, heißt es. Denn ein schwaches Wachstum hatte die Zentralbank zuletzt bereits einen taubenhaften Kurs einschlagen lassen. Der "Aussie" sinkt auf 0,7036 US-Dollar nach einem Tageshoch bei 0,7102. Die Abwertung der Währung hilft auch dem Aktienmarkt.

In Südkorea plant die Regierung mit einem Konjunkturprogramm, das geringer ausfällt als vom IWF empfohlen, der Kospi zeigt sich schwach.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.375,10 +0,88% +12,91% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 22.164,77 -0,43% +10,74% 08:00 Kospi (Seoul) 2.193,98 -1,19% +7,49% 08:00 Schanghai-Comp. 3.169,20 -0,92% +27,08% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 29.709,45 -0,85% +15,77% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.360,42 +0,21% +9,28% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.635,53 +0,50% -3,73% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 10:11 Uhr % YTD EUR/USD 1,1215 -0,1% 1,1223 1,1247 -2,2% EUR/JPY 125,42 -0,1% 125,56 125,82 -0,3% EUR/GBP 0,8669 -0,1% 0,8678 0,8657 -3,7% GBP/USD 1,2937 +0,0% 1,2933 1,2992 +1,5% USD/JPY 111,84 -0,0% 111,88 111,87 +2,0% USD/KRW 1148,81 +0,5% 1143,04 1142,95 +3,1% USD/CNY 6,7236 -0,0% 6,7259 6,7185 -2,3% USD/CNH 6,7264 -0,0% 6,7285 6,7214 -2,1% USD/HKD 7,8410 -0,0% 7,8420 7,8449 +0,1% AUD/USD 0,7037 -0,9% 0,7100 0,7113 -0,1% NZD/USD 0,6623 -0,5% 0,6655 0,6659 -1,4% Bitcoin BTC/USD 5.593,13 +0,4% 5.569,76 5.546,51 +50,4% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 65,92 66,30 -0,6% -0,38 +40,5% Brent/ICE 74,12 74,51 -0,5% -0,39 +34,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.270,25 1.272,40 -0,2% -2,16 -1,0% Silber (Spot) 14,82 14,83 -0,1% -0,01 -4,4% Platin (Spot) 887,50 887,00 +0,1% +0,50 +11,4% Kupfer-Future 2,89 2,89 -0,2% -0,01 +9,9% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/raz

(END) Dow Jones Newswires

April 24, 2019 01:10 ET (05:10 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.