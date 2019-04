FRANKFURT (Dow Jones)--Die Wirecard AG bekommt mit dem japanischen Technologiekonzern Softbank einen neuen Großinvestor. Wie der Münchener Zahlungsdienstleister mitteilte, hat er mit Softbank eine verbindliche Grundsatzvereinbarung vereinbart, wonach die Japaner über eine Wandelschuldverschreibung rund 900 Millionen Euro in Wirecard investieren. Gleichzeitig haben die beiden Unternehmen eine strategische Partnerschaft im Bereich digitaler Zahlungslösungen unterzeichnet.

Der DAX-Konzern wird eine Wandelschuldverschreibung begeben, die nach Ablauf von fünf Jahren zum Wandlungspreis von 130 Euro pro Wirecard-Aktie in insgesamt 6,923 Millionen Wirecard-Aktien gewandelt werden kann. Das entspricht derzeit etwa 5,6 Prozent des Grundkapitals. Die Wirecard-Hauptversammlung soll über die Ausgabe der Wandelschuldverschreibung unter Ausschluss des Bezugsrechts der gegenwärtigen Aktionäre an Softbank am 18. Juni entscheiden.

Im Rahmen der vereinbarten Zusammenarbeit soll Softbank die Expansion von Wirecard nach Japan und Südkorea unterstützen. Überdies wollen die Unternehmen im Bereich digitaler Kreditvergabe enger kooperieren.

