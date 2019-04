Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Twitter Inc nach Zahlen von 34 auf 38 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Umsatz und operatives Ergebnis des Kurznachrichtendienstes für das erste Quartal hätten die Erwartungen locker übertroffen, schrieb Analyst Mark Mahaney in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dazu liege der Ausblick auf das zweite Quartal am oberen Ende der Markterwartungen. Für das Jahr seien aber weiterhin eine leicht rückläufige Umsatzdynamik und ein moderater Ergebnisrückgang zu erwarten./gl/he Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2019 / 12:53 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2019 / 12:53 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0075 2019-04-23/21:03

ISIN: US90184L1026