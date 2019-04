Das Börsendebüt des Spezialisten für Bremsanlagen erfolgte Mitte Oktober 2018 und einem Kursstand von 80,10 Euro. Zunächst einmal fiel die Aktie auf 73,93 Euro zurück, konnte sich aber noch im selben Jahr in einer Handelsspanne bis rund 86 Euro stabilisieren. Seit Anfang dieses Jahres erlebt der Wert jedoch ein merkliches Revival und konnte sich zunächst in den Bereich von 90 Euro herantasten. Anfang dieses Monats schoss das Wertpapier regelrecht darüber und konnte im gestrigen Handel ein Verlaufshoch bei 101,60 Euro markieren. Dabei weist der Kursverlauf in den letzten Handelstagen eine besondere Aufwärtsdynamik auf, die noch weitere Kursgewinne bereithalten könnte und für ein Long-Investment auf spekulativer Basis durchaus geeignet scheint. Neben Kursnotierungen von über 100 Euro steuert der Wert nämlich jetzt sein 200 % Fibonacci-Retracement ...

