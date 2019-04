flatex Morning-news: Der Deutsche Aktienindex konnte am Dienstag den achten Handelstag ...

Marktüberblick

Der Deutsche Aktienindex konnte am Dienstag den achten Handelstag in Folge einen Kursgewinn erzielen. Zum Xetra-Handelsschluss notierte der deutsche Leitindex mit einem Plus von 0,11 Prozent und 12.235,51 Punkten. Das Handelsvolumen via Xetra und Börse Frankfurt betrug rund 3,48 Mrd. Euro. Während die Leitindizes in Frankfurt, Paris, London und Zürich ihre Kursgewinne ausbauen konnten, fielen die führenden Indizes der Börsen in Mailand und Madrid zurück. Der EuroStoxx50 konnte um 0,13 Prozent auf 3.503,85 Zähler ansteigen. Die Berichtssaison ist in voller Fahrt. Am Dienstag standen unter anderem auch Quartalszahlen der Dow Jones-Konzerne Coca-Cola, Procter & Gamble, United Technologies und Verizon Communications im Zentrum des Anlegerinteresses. Während Verizon mit einem Gewinn je Aktie von 1,20 US-Dollar zwar besser abschnitt, doch nur einen Umsatz von 6,07 Mrd. US-Dollar erzielte, konnten Coca-Cola, Procter & Gamble und United Technologies durchweg überzeugen. Coca-Cola übertraf mit einem Gewinn je Aktie von 0,48 US-Dollar bei einem Umsatz von 8 Mrd. US-Dollar, Procter & Gamble mit einem Gewinn je Aktie von 1,06 US-Dollar bei einem Umsatz von 16,5 Mrd. US-Dollar und United Technologies mit einem Gewinn je Aktie von 1,19 US-Dollar bei einem Umsatz von 18,4 Mrd. US-Dollar die Konsensschätzungen. An der Wall Street konnten aufgrund der guten Stimmung zur Bilanzsaison neue Rekorde erzielt werden, denn der Technologieindex NASDAQ100 hat sein altes Rekordhoch mit einem Plus von 1,29 Prozent und einem Schlusskurs von 7.810,71 Punkten bereits hinter sich gelassen. Der neue Rekord liegt nun bei 7.819,34 Punkten. Der marktbreite S&P500 schrammte um nur wenige an seiner Rekordmarke von 2.940,91 Punkten vorbei und schloss mit einem kräftigen Plus von 0,88 Prozent bei 2.933,68 Zähler. Auch der Dow Jones legte zu und beendete den Tag mit einem Plus von 0,55 Prozent bei 26.656,39 Punkten.

Am Mittwoch steht nach dem französischen Geschäftsklima für den April um 08:45 Uhr, um der Vorabpublikation des EZB-Wirtschafts-Bulletins für den März um 10:00 Uhr, der deutsche ifo-Geschäftsklimaindex für den April ebenso um 10:00 Uhr im Fokus der Markteilnehmer. Dies wäre in erster Linie auch für DAX-Händler und zum Beispiel EUR/USD-Trader von erhöhter Relevanz. Am Nachmittag werden WTI-Händler auf die wöchentlichen EIA-Rohöllagerbestandsdaten zu achten haben. Von der Unternehmensseite berichteten bereits am Morgen SAP (DE) und Akzo Nobel (NL) von ihren neuesten Ergebnissen. Aus den USA werden ab dem Nachmittag Quartalsergebnisse von AT&T, NASDAQ, Biogen, Caterpillar, Boeing, Microsoft, Facebook, Visa, Tesla, Union Bancshares, O'Reilly Automotive und Paypal zu bewerten sein.







Ausblick DAX

Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte tendierten am Mittwoch uneinheitlich. Tokio, Shanghai, Hongkong und Seoul lagen in der Verlustzone, während Shenzen, Singapur und Sydney Kursgewinne verzeichneten. Die US-Futures wiesen zum Ende der asiatischen Handelszeit durchweg Kursverluste auf. Die ersten DAX-Indikationen lagen am Morgen bei 12.206 Punkten.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex ging am Dienstag mit einem Plus von 0,11 Prozent bei 12.235,51 Punkten aus dem Xetra-Handel. Ausgehend vom Rekordhoch des 23. Januar 2018 bei 13.596,89 Punkten bis zum Verlaufstief des 27. Dezember 2018 bei 10.279,20 Punkten, wären die nächsten übergeordneten Auf- und Abwärtssequenzen näher abzuleiten. Die Widerstände wären bei 12.331/12.815 und 13.597 Punkten zu ermitteln. Die Unterstützungen hingegen kämen bei den Marken von 11.940/11.550 und 11.066 Punkten in Betracht. Der Xetra-DAX ist mit dem Schlusskurs vom Dienstag gemäß des RSI-Indikators mit 79,9 Punkten weiterhin technisch enorm überkauft. Die Verlaufshochs von 12.029 und 11,823 Punkten blieben als Anlaufziele der Bären im Rahmen einer möglichen Korrekturbewegung im Fokus.

