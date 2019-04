Zum Ende der Handelswoche richtet sich in Deutschland vor allem der Anlegerfokus auf den DAX-Konzern Bayer. Am Donnerstag veröffentlichen die Leverkusener frische Quartalszahlen, ehe am Freitag die Hauptversammlung steigt. Im Vorfeld haben sich bereits namhafte Stimmrechtsberater und Großaktionäre positioniert, viele wollen Bayer-Chef Werner Baumann nach dem Kursverfall durch die Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten nicht entlasten.

