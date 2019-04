Die adesso AG habe nach Darstellung von SMC-Research auch im letzten Jahr erneut überzeugt und das hohe und profitable Wachstum fortgesetzt. Auch wenn die konjunkturellen Risiken zunehmen und adesso für 2019 eine schlechtere Auslastung nicht ausschließt, sieht der SMC-Analyst Adam Jakubowski den grundsätzlichen Erfolgstrend weiter intakt und traut der Aktie auf dieser Basis ein hohes Kurspotenzial zu.

Adesso habe im letzten Jahr mit einer kräftigen Umsatzsteigerung den langjährigen Trend fortgesetzt und damit erneut die eigene Prognose wie auch die Schätzungen der Analysten übertroffen. Ergebnisseitig sei 2018 ebenfalls erfolgreich gewesen. Trotz der hohen Investitionen in den Personalaufbau und in die Produktentwicklung habe adesso das EBIT um fast 28 Prozent gesteigert und mit 5,9 Prozent die zweithöchste EBIT-Marge der letzten zehn Jahre erwirtschaftet.

Damit habe adesso nach Einschätzung von SMC-Research die eigene Stellung als eines der erfolgreichsten IT-Unternehmen in Deutschland erneut unterstrichen. Allerdings werde das rundum überzeugende Bild etwas von der vorsichtigen Ergebnisprognose für 2019 überschattet, welche die erhöhten konjunkturellen Risiken widerspiegele. Nach mehreren sorgenfreien Jahren siehe adesso für 2019 eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für eine verschlechterte Auslastung, was sich unmittelbar im Ergebnis niederschlagen würde. Dementsprechend habe der Vorstand die eigene (bereinigte) EBITDA-Prognose mit 30 bis 35 Mio. Euro relativ weit gefasst und am unteren Ende auch einen Rückgang nicht ausgeschlossen.

SMC-Research habe dies in den eigenen Schätzungen nachvollzogen und die Margenerwartung für 2019 abgesenkt. Auch der anschließende Margenanstieg, von dem die Analysten unverändert ausgehen, sei etwas weiter in die Zukunft verschoben worden. In Verbindung mit Wachstumsannahmen, die mit maximal 10 Prozent deutlich unter den in der Vergangenheit er-reichten Werten liegen, hält SMC-Research das eigene Modell für ausgesprochen konservativ. Dass der damit ermittelte faire Wert mit rund 70,00 Euro je Aktie dennoch um ein Drittel über dem aktuellen Börsenkurs liege, sei laut SMC-Research als Ausdruck einer ausgeprägten Unterbewertung zu deuten. Anscheinend werden aktuell an der Börse die kurzfristigen konjunkturellen Risiken deutlich höher gewichtet als die unverändert exzellenten Perspektiven von adesso, so SMC-Research. Das Unternehmen verfüge über eine starke Stellung in attraktiven Märkten, verfolge eine durchdachte und bewährte Expansionsstrategie, überzeuge mit einer langen Historie profitablen Wachstums, habe stabile Strukturen in der Führung und im Aktionariat und sei grundsolide finanziert.

Damit sehen die Analysten von SMC-Research alle Voraussetzungen erfüllt, um die bisherige Erfolgsgeschichte auch in Zukunft fortzusetzen, weswegen sie ihr Votum für die adesso-Aktie bei einem Kursziel von 70,00 Euro auf "Buy" belassen.

