Die Deutsche Bank hat BP vor den am 30. April erwarteten Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 615 Pence belassen. Die europäischen Ölkonzerne dürften mit Blick auf die Finanzkennziffern ein herausforderndes Quartal hinter sich haben, schrieb Analyst Lucas Herrmann in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Dabei verwies er auf die in diesem Zeitraum gesunkenen Öl- und Gaspreise./ck/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2019 / 03:03 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0012 2019-04-24/08:52

ISIN: GB0007980591