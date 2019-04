Marihuana-Aktien sind seit Jahresbeginn praktisch unaufhaltsam. In den ersten drei Monaten des Jahres war der Horizons Marijuana Life Sciences ETF, der rund vier Dutzend dieser Aktien in verschiedenen Gewichtungen hält, um mehr als 50 % gestiegen. Der März war jedoch kein besonders starker Monat für Marihuana-Aktien. Der vorgenannte ETF, der erste Cannabis-ETF, der in Kanada gehandelt wurde, verlor etwas mehr als 2 % (einschließlich Dividendenausschüttung). Während die meisten Marihuana-Aktien im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...